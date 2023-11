Apple AirPods (3a gen) in offerta ad un prezzo conveniente su Amazon

Gli Apple AirPods di terza generazione, disponibili su Amazon con una generosa riduzione del 8%, al prezzo di 193,00€ invece di 209,00€, rappresentano l’apice dell’innovazione audio firmata Apple, offrendo un’esperienza d’ascolto eccezionale.

Grazie all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, le AirPods ti consentono di immergerti in un suono tridimensionale che segue i movimenti della tua testa, regalando un’esperienza d’ascolto coinvolgente.

Dispongono anche dell’EQ adattiva, che è una caratteristica distintiva che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio, garantendo un audio ottimizzato e personalizzato. Il sensore di pressione integrato consente di controllare facilmente la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e riagganciare con un tocco intuitivo.

Gli AirPods di terza generazione sono progettati per resistere a sudore e acqua, offrendo versatilità d’uso in diverse situazioni. Con una singola carica, puoi godere fino a 6 ore di ascolto, mentre la custodia di ricarica MagSafe ti offre ulteriori 24 ore, portando il totale a 30 ore di ascolto in mobilità.

La tecnologia avanzata degli AirPods include driver ad alta escursione progettati da Apple, un amplificatore custom ad alta gamma dinamica e un audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa.

Dotati di due microfoni beamforming, microfono rivolto verso l’interno e sensori sofisticati, questi auricolari consentono un’esperienza audio superiore e un controllo intuitivo. Approfitta di questa offerta per accedere alla perfezione audio firmata Apple a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.