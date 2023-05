Apple AirPods 3: su Unieuro SUPER SCONTO e Tasso Zero

Solo Online su Unieuro acquisti gli Apple AirPods 3 a soli 179 euro, invece di 209 euro. Un super sconto per questi auricolari premium con Audio Spaziale. Indossali e scopri cosa significa essere avvolto completamente dal suono che arriva da ogni direzione. La qualità indiscussa di questo prodotto lo rende decisamente appetibile visto il prezzo così concorrenziale.

Il vantaggio di acquistare online sul sito di Unieuro è la possibilità di accedere a un mondo di benefici offerti da questo colosso. Primo fra tutti la consegna gratuita a domicilio. Poi c’è anche la garanzia clienti Unieuro. Infine, hai anche la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da 59,66 euro selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Apple AirPods 3: auricolari da sogno a un prezzo eccezionale

Acquista subito gli Apple AirPods 3 a un prezzo da sogno Solo Online con Unieuro. Grazie alla pratica custodia di ricarica sono sempre pronti all’uso. Ti basta estrarli e indossarli. In un attimo si connettono automaticamente al dispositivo con cui sono stati abbinati la prima volta. La loro forma ergonomica e l’assenza di tappi in silicone forniscono una comodità senza pari.

Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto. Perciò cosa stai aspettando? Se non vedi l’ora di indossare questa opera d’arte, metti nel carrello gli AirPods 3 a soli 179 euro, invece di 209 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.