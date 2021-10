Apple AirPods 3 su Amazon Italia in preordine: super NOVITÀ

Finalmente ci siamo: i nuovi Apple AirPods 3 sono ufficialmente disponibili in preordine su Amazon. Puoi ordinarli al prezzo di 199€ con disponibilità a partire dal 26 ottobre.

Apple AirPods 3 in preordine su Amazon

Un design semi in ear, ma uno stile che ricorda il modello Pro. Un prodotto che finalmente risponde alle esigenze degli utenti che hanno evitato il modello di punta proprio perché insofferenti alla presenza di architettura in ear, ritenuta fastidiosa.

Il wearable di terza generazione è dotato di una serie di novità, fra le quali la possibilità di sfruttare il sistema MagSafe per la ricarica senza fili del wearable. Non manca l'Audio Spaziale, fino a oggi prerogativa del modello Pro e Max.

Un mix di caratteristiche, condito da eccezionale qualità in audio e in chiamata e da un design rivisto e migliorato, che non passa di certo inosservato.

Il preordine dei nuovi Apple AirPods 3 è finalmente aperto in via ufficiale anche su Amazon: completa rapidamente l'ordine per assicurarti di poterli acquistare dalla piattaforma del colosso dell'e-commerce, godendo anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Le prime spedizioni partiranno dal prossimo 26 ottobre.