Apple AirPods 3: OGGI le paghi 40€ in meno da MediaWorld

Nell’ambito dell’iniziativa AirPods Week, le AirPods di terza generazione sono in offerta sul sito ufficiale di MediaWorld a 169,99 euro anziché 209 euro. Un prezzo speciale, per un paio di cuffie altrettanto speciali, mai così vicine al modello di riferimento in casa Apple, le AirPods Pro. Di fatto si può dire che siano delle AirPods Pro senza gommini in-ear.

Iniziamo col dire che, in ambito Apple, le AirPods rimangono praticamente l’unica scelta possibile. Detto questo, le AirPods 3 sono il modello più conveniente perché oltre ad avere quasi tutte le funzionalità del modello Pro presentano un prezzo inferiore (nonostante appartengano a una generazione differente). Vero, perdono l’isolamento acustico che le AirPods Pro di seconda generazione hanno, ma è l’unica mancanza di questi auricolari. Per il resto solo voti positivi: dal supporto all’audio spaziale a quello dell’ecosistema Dov’è, grazie al quale è sempre possibile ritrovare le AirPods dopo averle smarrite, fino ad arrivare alla comodità nell’indossarle, impareggiabile dalle AirPods Pro e dagli altri articoli della concorrenza.

Le AirPods di terza generazione sono semplicemente le migliori per rapporto qualità-prezzo: non hanno forse la cancellazione del rumore sublime del modello Pro, ma senza i gommini in-ear guadagnano in comodità e vestibilità. E in più hanno un’autonomia migliore, fino al 30% in più rispetto alle Pro.

Cogli al volo l’offerta di MediaWorld sulle AirPods 3 per risparmiare 40 euro subito sul prezzo di listino e pagarle meno di 170 euro.

