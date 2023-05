Apple AirPods 3: lo sconto Amazon vale il minimo storico (-50€)

Apple AirPods è ormai sinonimo di auricolari wireless di qualità, quindi non puoi assolutamente perdere questa occasione.

Le Apple AirPods di terza generazione sono disponibili su Amazon a soli 159 euro invece di 209, con uno sconto del 24%. Si tratta del prezzo più basso mai visto per questi auricolari, che offrono un suono avvolgente, una comoda vestibilità e una lunga autonomia.

Apple AirPods 3: qualità e convenienza con questa offerta

Le Apple AirPods di terza generazione sono state lanciate lo scorso ottobre e rappresentano il modello più avanzato della gamma. Rispetto alla versione precedente, presentano un design più corto e affusolato, che si adatta meglio all’orecchio e migliora la direzione del suono. Inoltre, sono dotate di audio spaziale personalizzato, una funzionalità che crea un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie TV e non solo. Il suono è tutto intorno a voi, come se foste al cinema o in una sala concerti.

Le cuffie sono resistenti al sudore e all’acqua (con grado IPX4), quindi puoi usarle anche sotto la pioggia e durante gli allenamenti più intensi. La batteria dura fino a 6 ore con una sola carica e fino a 30 ore con la custodia di ricarica inclusa. Puoi scegliere tra la custodia di ricarica Lightning o la custodia di ricarica MagSafe, che si attacca magneticamente agli alimentatori MagSafe e ad altri caricabatterie wireless: quest’ultima ha un prezzo leggermente superiore.

Per controllare gli auricolari, basta premere il sensore di pressione integrato per far partire un brano, metterlo in pausa o passare a quello successivo, ma anche per rispondere a una chiamata e riagganciare. Inoltre, puoi sempre dire “Ehi Siri” per attivare l’assistente vocale di Apple e chiedere informazioni, impostare promemoria, inviare messaggi e molto altro.

Le Apple AirPods di terza generazione sono compatibili con iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV aggiornati all’ultima versione del sistema operativo. L’abbinamento è semplicissimo: basta avvicinare gli auricolari al vostro dispositivo Apple e toccare Connetti per sincronizzarli con tutti i dispositivi presenti nel tuo account iCloud.

Non lasciarti questa offerta imperdibile: le Apple AirPods di terza generazione sono disponibili su Amazon a partire da soli 159 euro invece di 209. Non preoccuparti per la spedizione: le scorte vengono rifornite molto in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.