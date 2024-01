Apple AirPods 2ª generazione scontati di 30€ da Mediaworld!

Stai cercando gli auricolari perfetti da indossare tutti i giorni, per sentire brani musicali, podcast oppure fare call di lavoro? In tal caso, non dovresti farti scappare gli AirPods 2ª generazione scontati di ben 30€ da Mediaworld. Dato che la Apple raramente propone delle promozioni, ti consigliamo di non farti scappare la proposta!

AirPods 2ª generazione: gli auricolari Apple a un prezzo folle!

Gli AirPods di seconda generazione sono un’evoluzione rivoluzionaria degli auricolari wireless, offrendo una serie di funzionalità avanzate e un’esperienza d’uso impeccabile. Dotati del chip H1 progettato da Apple, questi auricolari garantiscono prestazioni superiori, connettività affidabile e un suono di alta qualità.

Una delle funzioni più apprezzate è la connessione istantanea grazie alla tecnologia Bluetooth, che consente di abbinare gli AirPods al tuo dispositivo Apple con estrema facilità. Basta aprirli vicino al dispositivo e saranno pronti all’uso in pochi istanti, senza la necessità di complesse procedure di pairing! La qualità audio degli AirPods di seconda generazione è eccezionale, grazie ai driver ottimizzati per fornire un suono chiaro e bilanciato. Inoltre, la tecnologia di cancellazione del rumore ambientale garantisce un’esperienza di ascolto immersiva, permettendoti di godere appieno della tua musica, dei podcast e delle chiamate senza distrazioni esterne.

Da menzionare anche la praticità è un’altra caratteristica distintiva degli AirPods di seconda generazione. Grazie ai sensori integrati, gli auricolari riconoscono quando li indossi e mettono in pausa la riproduzione quando li togli. Inoltre, puoi controllare la riproduzione audio, regolare il volume e attivare Siri semplicemente toccando gli auricolari. Anche la durata della batteria è notevole: gli AirPods di seconda generazione offrono fino a 5 ore di ascolto continuo con una sola carica e fino a 24 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica inclusa. Inoltre, la custodia supporta la ricarica wireless, rendendo ancora più comodo mantenere gli auricolari sempre pronti all’uso.

Infine, gli AirPods di seconda generazione sono dotati di microfoni di alta qualità che assicurano una chiara trasmissione vocale durante le chiamate e l’attivazione di Siri. Con un design ergonomico e leggero, questi auricolari offrono un comfort duraturo e sono ideali per l’uso quotidiano in qualsiasi contesto. Per questo, ti consigliamo di portarli a casa finché sono scontati di ben 30€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.