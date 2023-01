Apple AirPods (2a gen.): 40€ di sconto immediato, AFFARE Unieuro

Lunga vita agli AirPods di seconda generazione, sempre attuali, sempre comodi, sempre alla moda. Se sei da poco diventato un felice possessore di iPhone, o più semplicemente desideri sostituire i tuoi vecchi auricolari bluetooth con un paio di cuffie true wireless avanzate, Apple AirPods 2 sono un acquisto perfetto.

Te ne parliamo oggi perché li puoi prendere su Unieuro risparmiando subito 40 euro: anziché 159 euro li pagherai 119 euro, per effetto dello sconto pari al 25%. Ma non è tutto, perché a casa tua arriverà anche la comoda custodia di ricarica. In più, se lo desideri puoi scegliere di pagare in 3 comode rate a interessi zero da 39 euro al mese con Klarna o PayPal.

AirPods (seconda generazione): sempre attuali

C’è chi potrebbe storcere il naso di fronte alla carta di identità degli AirPods di seconda generazione, visto che recita 2019. In realtà si tratta di un falso problema: primo perché il loro design non è ancora passato di moda (e sarà così anche nei prossimi anni), secondo perché per tanti sono perfino più comodi dell’ultima generazione (la terza, uscita nel 2021), e terzo perché è un prodotto Apple (gli articoli della casa di Cupertino sono famosi per la loro longevità).

Un altro loro punto di forza è la semplicità d’uso. Per la prima installazione è sufficiente un tap, in seguito diventano del tutto autonomi, il che significa che restano connessi quando serve, vanno in pausa appena non li usi più e si accendono in automatico. Sono una sorpresa anche dal punto di vista dell’autonomia, visto che offrono fino a 5 ore di ascolto con una sola carica, e oltre 24 ore con la custodia. Con quest’ultima ti bastano 15 minuti per ottenere un’autonomia di 3 ore di ascolto.

Prendi al volo l’ultima offerta di Unieuro sugli AirPods di seconda generazione, per approfittare dello sconto di 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita, mentre la consegna è prevista a partire dal 15 gennaio (puoi anche scegliere l’opzione Ritiro in negozio).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.