Apple AirPods 2021 a 159€: è crollo di prezzo su Amazon

Gli Apple AirPods 2021, modello di terza generazione, sono fra gli auricolari true wireless più ambiti del momento. Difficile aspettarsi un crollo di prezzo così importante, eppure Amazon ogni tanto sorprende con sconti pesanti su prodotti assai ricercati.

Con la promozione del momento, puoi portare a casa il wearable a 159€ invece di 199€: basta completare l'ordine prima che lo sconto finisca. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Apple AirPods 2021: è il momento di acquistarli

L'evoluzione dell'apprezzatissimo wearable della mela morsicata. Il perfetto complemento da inserire all'interno dell'ecosistema, fra iPhone, iPad e Mac. Impressionante il modo in cui questo dispositivo comunica in modo quasi naturale con altri prodotti del colosso di Cupertino. Basta aprire il case perché gli stessi siano riconosciuti e abbinati in un tocco.

Un paio di auricolari true wireless pronto a garantire massimo comfort durante l'utilizzo grazie a un sensibile miglioramento del design rispetto al passato.

Ottima l'autonomia energetica, che fa naturalmente affidamento sul case di protezione: quando le cuffiette non sono in uso, recuperano energia. Al momento di effettuare la ricarica, nessun problema: puoi sfruttare il sistema a cavo oppure la tecnologia MagSafe, senza fili e super rapida.

Perfette per l'ascolto musicale, grazie anche all'equalizzazione adattiva, puoi usarli per parlare al telefono con una qualità senza rivali. Non manca nemmeno l'audio spaziale, per un'esperienza d'uso fino a poco fa riservata soltanto ai modelli Pro.

I comandi touch sono affidati a sensori di pressione di nuova generazione: basta premere sui singoli auricolari per controllare musica e chiamate senza dover prendere lo smartphone.

Usali ogni giorno durante l'attività quotidiana, ma non farti problemi a sfruttarli durante lo sport. Grazie alla resistenza ad acqua e sudore, resisteranno perfettamente.

Insomma, un wearable spettacolare, adesso a prezzo più che democratico su Amazon. Scegli adesso il meglio, porta a casa gli eccezionali Apple AirPods 2021, modello di terza generazione, a 159€: completa l'ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.