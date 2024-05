Apple AirPods 2: PREZZO SCONVOLGENTE su MediaWorld

Gli Auricolari Apple AirPods 2 sono dispositivi di alta qualità che garantiscono un livello di ascolto superiore di altissima qualità. Quando li indossi la tua musica preferita suona alla grande. Oggi sono in offerta speciale su MediaWorld. Acquistali subito a soli 110€ circa, invece di 149€.

Un prezzo decisamente speciale per questi auricolari premium in grado di assicurarti un’esperienza unica e coinvolgente ad ogni ascolto. Tra l’altro, proprio in questi giorni, con MediaWorld hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua su questo ordine. E con PayPal paghi in 3 rate a tasso zero.

Apple AirPods 2: gli auricolari pazzeschi a prezzo da scaffale

Con un prezzo da scaffale, gli Apple AirPods 2 sono auricolari da avere assolutamente se possiedi un dispositivo di Casa Cupertino. A 110€ sono un vero miracolo! Dotati di tecnologia avanzata, si collegano velocemente e mantengono una connessione stabile a bassissima latenza per musica, gaming e chiamate di qualità.

La cancellazione attiva del rumore assicura un’esperienza ancora più immersiva e conversazioni senza fastidiosi rumori di sottofondo per te e per l’interlocutore. La comodissima custodia di ricarica li mantiene sempre carichi e pronti all’uso oltre a garantire fino a 30 ore di ascolto totali.

Il chip Apple H1 permette a questi auricolari di sapere quando li indossi grazie anche a sensori ottici e accelerometri di movimento che rilevano il contatto con il tuo orecchio. Cosa stai aspettando? Vanno a ruba! Allora acquistali adesso a soli 110€ circa appena, invece di 149€, su MediaWorld.