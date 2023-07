Apple AirPods 2: meno di 120€ con il nuovo volantino MediaWorld

I fantastici Apple AirPods 2 sono in offerta sul nuovo volantino MediaWorld Mobile Mania. Approfitta subito di questa occasione per pagarli meno di 120 euro. Acquistali subito a soli 119 euro, invece di 159 euro. Si tratta di un’ottima occasione per dotarti di auricolari dalla qualità top. Senza tappi in-ear, sono innanzitutto comodi indossare. La loro forma ergonomica aderisce al tuo orecchio come fosse su misura.

La cancellazione attiva del rumore garantisce chiamate sempre pulite da interferenze e rumori di sottofondo come vento, persone e traffico. Chi ti ascolta avrà la sensazione di parlare con una persona chiusa in una stanza mentre invece ti trovi in auto o nel traffico pedonale. Grazie alla custodia di ricarica sono sempre pronte all’utilizzo, garantendo un’ampia autonomia durante tutta la giornata.

Apple AirPods 2: con MediaWorld il risparmio è assicurato

Scegli MediaWorld per acquistare gli Apple AirPods 2. Li trovi in super offerta sul nuovo volantino Mobile Mania. Questi auricolari sono perfetti se stai cercando qualità e praticità. Indossandoli si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi, senza aver bisogno di alcuna interazione. Inoltre, puoi passare da mono a stereo senza interruzioni.

Il driver dinamico garantisce un suono pieno e potente, per un ascolto piacevole della tua musica preferita. La connessione Bluetooth è stabile e immediata, questo grazie anche al costante aggiornamento del firmware. Insomma, MediaWorld Mobile Mania ti ha confezionato un’offerta con i fiocchi. Scegli di risparmiare acquistando gli AirPods 2 a soli 119 euro, invece di 159 euro.

