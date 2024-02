Apple AirPods 2 in OTTIMO SCONTO su Amazon (-21%)

Le Apple AirPods 2 sono le iconiche cuffie bluetooth della casa della mela morsicata che oggi tornano in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante. Grazie allo sconto del 21% possono essere tue infatti a 117,99 euro invece di 149. La confezione include anche la custodia di ricarica tramite cavo.

Apple AirPods 2 in offerta: le caratteristiche

Le Apple AirPods 2 ti offrono la massima comodità e funzionalità in un unico pacchetto. Disponibili in taglia unica sono progettate per essere comode da indossare tutto il giorno, offrendo un’esperienza di ascolto senza problemi ovunque tu vada.

Le AirPods si accendono automaticamente e si collegano istantaneamente al tuo dispositivo Apple. Al termine di una brevissima e semplice configurazione potrai utilizzarli immediatamente scoprendo subito le loro tante funzioni, inclusa la possibilità di attivare Siri semplicemente tramite il comando vocale “Ehi, Siri“.

La custodia di ricarica offre oltre 24 ore di autonomia dandoti modo di utilizzare le cuffie tranquillamente per tutto il giorno e oltre. Infine, puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro senza interruzioni, godendo sempre della tua musica, podcast o chiamate ovunque tu vada.

A questo prezzo sono davvero imperdibili: le AirPods 2 possono essere tue in offerta a soli 117,99 euro invece di 149. Non fartele scappare.