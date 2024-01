Apple aggiorna la Magic Keyboard: è il momento PERFETTO per acquistarne una

In queste ore Apple ha appena rilasciato un update del firmware (il primo, ad essere precisi) per la tastiera Magic Keyboard. Stando a quanto si apprende, dovrebbe correggere una vulnerabilità della sicurezza del Bluetooth. La versione del software è la v.2.0.6 e dal documento di supporto si legge:

“Un utente malintenzionato con accesso fisico all’accessorio potrebbe essere in grado di estrarre la chiave di accoppiamento Bluetooth e monitorare il traffico Bluetooth”.

Acquista adesso Apple Magic Keyboard su Amazon

Ad ogni modo, se ne volete comprare una, sappiate che su Amazon, la versione con Touch ID costa solo 99,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. La trovate su Amazon, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Dobbiamo sottolineare che l’update del firmware è relativo a tutti i modelli di Magic Keyboard per Mac: standard, con tastierino numerico, con Touch ID e con Touch ID e tastierino numerico.

Ma come si installa un software su una tastiera? Il tutto avviene in automatico quando la Keyboard viene abbinata ad un dispositivo con macOS, iOS, iPadOS o tvOS, ma non avviene manualmente. Se volete verificare la vostra versione, vi basterà andare nelle impostazioni di sistema, pigiare su Bluetooth e poi su Informazioni.

Come detto, questo accessorio viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Non dimenticate che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati e, dulcis in fundo, avrete la possibilità di usufruire della garanzia di un anno con Apple e di due anni con il rivenditore. A soli 99,99€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.