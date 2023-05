Apple aggiorna i suoi device: arriva iOS 16.5 (e non solo)

Apple ha appena aggiornato il sistema operativo di tutti i suoi dispositivi; pochi giorni fa, con grande stupore e sorpresa il nuovo iOS 16.5 per iPhone, iPadOS 16.5 per iPad, macOS 13.4 per computer e non solo. Insomma, tutti i gadget – Apple Watch e HomePod compresi – si possono aggiornare alla nuova iterazione del firmware, ma cosa cambia di specifico?

Apple: cosa cambia con i nuovi aggiornamenti?

Il focus dei nuovi update è stato legato ad una serie di chicche pensate per gli appassionati di sport; arriva una sezione dedicata allo sport in Apple News e gli utenti possono rimanere aggiornati su classifiche, punteggi e altro. Sicuramente durante la prossima WWDC (2023) di giugno faremo la conoscenza in anteprima delle iterazioni che vedremo in autunno, ma al momento queste versioni migliorano la stabilità dei gadget e introducono piccole ma sostanziali features.

Addirittura, se avete una Apple TV 4K, adesso potrete usufruire della funzione Multiview che è posta dentro l’applicazione di Apple TV; in poche parole, le persone potranno vedere simultaneamente fino a quattro eventi sportivi; non sappiamo se l’opzione in questione verrà supportata da app di terze parti. Ad ogni modo, se desiderate una Apple TV 4K, sappiate che su Amazon la pagherete solo 169,00€.

Fra le altre cose, citiamo delle piccole chicche: pensiamo agli sfondi e ai wallpaper Pride che sono disponibili per iPhone o Apple Watch; inoltre sono stati corretti diversi bug che affliggevano CarPlay e Spotlight su iOS.

Attenzione però: gli aggiornamenti non sono terminati. iOS 16.6 è già in cantiere e sono arrivate le prime beta (che includono tanti errori per il momento). Il nostro consiglio è quello di aggiornare i device solo quando arrivano le versioni stabili; le beta non ve le consigliamo, soprattutto se le dovete installare sul vostro smartphone/tablet/computer principale.

