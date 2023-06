Apple aggiorna i suoi Apple Watch: niente più BUG con il nuovo software

Apple ha appena rilasciato watchOS 9.5.1 per Apple Watch; il nuovo firmware include diverse novità. Non vi esaltate, nulla di sconvolgente, ma è importante sapere che con questa iterazione, l’OEM di Cupertino ha voluto fixare una serie di bug che gli utenti hanno segnalato nelle scorse settimane nei vari forum di tecnologia.

Andiamo con ordine: la compagnia di Tim Cook ha rilasciato frettolosamente un update del software volto a migliorare l’esperienza d’uso dei suoi smartwatch. Di fatto, con watchOS 9.5.1, gli utenti potranno non vedere più quei fastidiosi bug che abbiamo visto con la versione WatchOS 9.5 arrivata due settimane or sono.

Ma come si scarica questo firmware? Nulla di più semplice: è un aggiornamento gratuito che si può scaricare dall’applicazione Apple Watch presente su iPhone; basta aprire il software e cliccare su Generali, poi su Aggiornamento e quindi seguire la procedura guidata. Attenzione: vi segnaliamo che l’orologio in vostro possesso deve avere almeno il 50% di batteria e che deve essere posizionato su un charger. Non di meno, l’iPhone connesso deve essere nelle vicinanze, altrimenti non si potrà effettuare il download e l’installazione.

Nello specifico, il changelog delle modifiche è molto scarno; Apple solitamente spiega sempre quali sono le novità del software, ma per questa versione ha preferito mantenersi vaga scrivendo solo “miglioramenti e correzioni di bug”. Se voi notate qualcosa di diverso, fatecelo sapere.

