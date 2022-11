Apple aggiorna i Mac: arriva una nuova versione di macOS Ventura 13.1

In queste ore Apple ha rilasciato la nuova beta pubblica del sistema operativo macOS Ventura 13.1 per computer Mac fissi e portatili. Ma cosa cambia con questa iterazione? Scopriamolo insieme.

Come tutti sappiamo, l’OEM di Cupertino rilascia software in beta ogni due settimane (in media); gli sviluppatori possono così provare le funzionalità in anteprima per verificare gli eventuali bug e/o criticità del firmware. La beta pubblica arriva ogni settimana.

Apple: cosa cambia con macOS 13.1 Ventura?

Gli utenti interessati possono scaricare l’update a macOS Ventura 13.1 direttamente dalle preferenze di sistema del computer dopo aver installato l’account programmatore; vi consigliamo sempre di non testare il sw sui vostri computer da lavoro per non incappare in fastidiosi bug e/o problemi.

Fra le novità più rilevanti citiamo sicuramente l’app Freeform, una sorta di lavagna bianca per schizzi, disegni, appunti e altro volta alla collaborazione fra più persone. Può essere usata per pianificare appunti, idee, per il brainstorming e molto altro ancora. All’interno si possono inserire caselle di testo, foto, video, PDF, link e non solo.

Le bacheche sfruttano la condivisione fra utenti utilizzando anche il supporto a FaceTime così che tutti i partecipanti possano essere sincronizzati in tempo reale. C’è il supporto allo standard per la smart home “Matter”, il nuovo paradigma della mela. C’è anche una nuova app “Home” per la gestione della domotica.

