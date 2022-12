Apple aggiorna il firmware di AirTag: a cosa serve e cosa cambia?

Apple ha appena distribuito un nuovo update del firmware per AirTag. Cosa cambia con il suddetto aggiornamento? Quali sono le novità che introduce? Queste sono tutte bellissime domande a cui, purtroppo, nessuno sa dare una risposta perché Apple non rilascia un documento con le modifiche apportate al sistema del cracker Bluetooth. Intanto vi segnaliamo che il software ha il numero di build aggiornato alla versione 2A36, mentre quello di novembre portava scritto “2A24e”. Attenzione perché quando installerete vedrete la versione 2.0.36; è tutto normale.

AirTag: il firmware si aggiorna automaticamente

Come detto, non si sa cosa sia incluso nell’aggiornamento, ma Apple dovrebbe decidersi ad inserire un documento con le modifiche e i dettagli fatti al sistema operativo del tracker GPS. Inoltre vi ricordiamo che non si può forzare l’aggiornamento per il gadget; il software si scarica e si installa in maniera del tutto automatica che avviene quando è vicino all’iPhone di riferimento e si trovano entrambi sotto la rete Wi-Fi.

Come si controlla il firmware di AirTag? A questa domanda possiamo rispondere: dovrete andare nell’app Dov’è (Find My), cercare il piccolo dispositivo e seguire la procedura. Ci chiediamo tutti però a cosa possa servire un update del software per un prodotto del genere. Ad oggi è un mistero. Senza contare che, per via delle festività natalizie, AirTag è attualmente indisponibile.

Vi segnaliamo però che iPhone 14 in colorazione violetto e con 128 GB di memoria interna si porta a casa con soli 969,00€ al posto di 1079,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device. È uno smartphone vendutissimo, dotato della funzione di SOS Emergency via satellite e che proprio adesso, viene aggiornato alla versione 16.2 di iOS. Questo smartphone è una vera perla, un evergreen per tutti coloro che cercano un flagship della mela di ultima generazione, con ottiche favolose e processore all’avanguardia e non vogliono spendere oltre 1339€ per un device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.