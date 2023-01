Apple adotterà il modem 5G proprietario già dal prossimo anno

Apple inizierà ad adottare i modem proprietari per la connettività 5G già a partire dalla fine del 2024. Il passaggio dalla piattaforma di Qualcomm a quella “fatta in casa” avverrà in qualche anno, a quanto pare.

Da tempo leggiamo che l’OEM di Cupertino ha intenzione di realizzare dei moduli per le reti next-gen. Secondo un nuovo rapporto, la società inizierà a sostituire i modem di Qualcomm già dagli iPhone top di gamma del 2024 (iPhone 16 Pro); a riportarlo, un nuovo report di Bloomberg.

Apple: cosa sappiamo dei modem fatti in casa?

I piani iniziali prevedevano che Apple inserisse i propri chip modem entro il 2023, ma l’analista Ming-Chi Kuo ha ribadito, poche settimane or sono, che la mela avrebbe dovuto fare affidamento a Qualcomm per molto tempo perché gli sviluppi attuali non sembrano essere definitivi e maturi.

Questi famigerati modem 5G hanno subito diversi contraccolpi; Apple intende però perseguire nel suo intento e alla fine, riuscirà a ridurre la dipendenza da Qualcomm. Lo sviluppo del chip del modem ha subito ritardi e Apple utilizzerà un’implementazione lenta per porre fine alla sua dipendenza da Qualcomm. Pare che ci vorranno fino a tre anni per una transizione completa.

Unitamente ai chipset interni, Tim Cook intende sostituire anche i componenti wireless di Broadcom a partire dal 2025. Sembra che l’azienda voglia costruire gli iPhone fatti realmente “made in Apple”. Di fatto, l’accordo con questo brand è durato tre anni, con scadenza prevista per la fine dell’anno corrente.

Come detto, Apple sta lavorando ad un chip in grado di combinare le funzionalità tipiche dei chip di Broadcom con quelle dei modem di Qualcomm: ci sarà un elemento che combinerà le funzioni di modem Cellular, Wi-Fi e Bluetooth. Senza contare che Broadcom fornisce dei chip a radiofrequenza per la ricarica wireless degli iPhone; vedremo anche questi moduli “fatti in casa”, a quanto pare.

