Apple abbassa il prezzo di Apple Watch SE: è il momento di comprarne uno ADESSO

Durante il keynote di lancio dei nuovi Apple Watch Series 9, Ultra 2 e iPhone 15, l’OEM di Cupertino ha anche deciso di abbassare drasticamente il prezzo di Apple Watch SE (2022) per il mercato internazionale. Il wearable low-cost di Cupertino ora potrà essere vostro con soli 289,00€ (per la versione base GPS da 40 mm); i prezzi saranno più elevati per le iterazioni con modem Cellular, come al solito. Tuttavia, se ne volete uno, vi suggeriamo di prenderlo da Amazon perché è già scontatissimo. Nello specifico, vediamo che la variante da 44 mm color Midnight costa solo 299,00€, spese di spedizione incluse.

Noi vi consigliamo questa perché, oltre ad avere uno schermo più generoso, dispone di una batteria più capiente e questo si traduce in un’autonomia maggiore durante l’utilizzo quotidiano. Il cinturino in silicone è ovviamente abbinato.

Apple Watch SE (2022): da Amazon ci sono tanti vantaggi

Acquistando questo smartwatch da Amazon si avrà diritto ad una serie di vantaggi non da poco; come sempre, le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo di vendita del prodotto. Apple garantisce poi un anno di garanzia valido presso tutti gli Apple Store del mondo, mentre Amazon assicura due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, tutti i giorni.

Per chi è spesso fuori casa, ci sarà l’opzione per ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano. Questa è una comodità da non sottovalutare. Infine, sappiate che potrete dilazionare l’importo complessivo del wearable in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati, a tasso zero).

Ad ogni modo, Apple Watch SE (2022) non è stato rinnovato o cambiato; l’unica novità degna di nota è relativa al suo nuovo posizionamento economico. A 289,00€ (prezzo di listino) diventa ancora più appetibile e con gli sconti di Amazon (solo 299,00€ per la versione da 44 mm) è più vantaggioso che mai: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.