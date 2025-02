Apple 2024 MacBook Air: compatto, potente e in SUPER SCONTO

MacBook Air è il computer portatile per definizione. Potente, veloce, pratico, leggerissimo, ora anche il suo prezzo si fa più piccolo: su Amazon lo trovate a 1099 euro, invece di 1349 euro. Dotato di chip M3 è superportatile, perfetto per il lavoro come per il tempo libero. Leggero, è spesso poco più di un centimetro, ma equipaggiato con la potente CPU 8-core e la GPU fino a 10-core. Velocissimo, performante, con un design davvero lussuoso, Apple 2024 MacBook Air a 1099 euro è ancora più allettante. Difficile trovare prodotti Apple, soprattutto così recenti, con sconti maggiori. Questo -19% è un vera occasione. Con una batteria duratura, un peso esiguo e un display luminosissimo, lo puoi portare con te per ogni tipo di progetto o lavoro.

Le caratteristiche del MacBook Air in sconto

Il MacBook Air 2024 è caratterizzato da un display Liquid Retina da 13,6 pollici, che offre una risoluzione nativa di 2560×1664 pixel e una luminosità di 500 nit, garantendo colori vividi e dettagli nitidi. La tecnologia True Tone e l’ampia gamma cromatica P3 migliorano ulteriormente l’esperienza visiva. Perfetto per goderti immagini e contenuti multimediali a pieno.

Come dievamo sopra, offre una CPU a 8 core composta da quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, insieme a una GPU a 8 core. Questa configurazione permette di gestire senza sforzo attività intensive come il rendering video e il multitasking, mantenendo al contempo un’efficienza energetica notevole. La memoria di 16GB assicura prestazioni fluide, mentre l’unità SSD da 256GB offre tutto lo spazio necessario per i tuoi dati.

In termini di design, il MacBook Air in sconto è color Mezzanotte, realizzato con materiali di alta qualità che contribuiscono alla sua leggerezza e portabilità. La batteria ai polimeri di litio ha una capacità di 52,6 wattora, permettendo fino a 18 ore di riproduzione video e circa 15 ore di navigazione web senza necessità di ricarica.

Ha davvero tutte le funzionalità e le caratteristiche che un computer di fascia alta deve avere. Ora in sconto a 1099 euro su Amazon.