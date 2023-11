APPENA 95€ su eBay per l'ECCELLENTE smartwatch Amazfit GTR 3

Grazie agli edays quest’oggi hai finalmente la migliore occasione del momento per acquistare l’ottimo wearable Amazfit GTR 3 in super sconto su eBay. Infatti, inserendo il codice coupon “NOVEDAYS” in fase di acquisto, il wearable del colosso cinese può essere tuo al prezzo shock di appena 95€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Nonostante il prezzo molto conveniente ed economico, lo smartwatch di Amazfit ha un carattere e un design da vero top di gamma.

Il wearable Amazfit GTR 3 può essere tuo a prezzo regalo su eBay: occasione shock

Il wearable, infatti, è pronto a sorprenderti con un eccellente pannello AMOLED da 1.39 pollici abbracciato da una cassa circolare in alluminio con tanto di due tasti fisici laterali; sul versante interno, invece, un sensore HR super preciso traccia costantemente la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Amazfit GTR 3 è alimentato da una mega batteria a ricarica rapida che ti accompagna senza fatica per ben 21 giorni, integra Amazon Alexa e anche il GPS per il tracciamento preciso della tua posizione; come se non bastasse, il wearable del colosso cinese traccia ben 150 modalità di allenamento all’aperto e al chiuso proprio come i fitness tracker di fascia alta.

Con gli edays hai finalmente a portata di mano l’occasione più ghiotta su eBay per acquistare l’ottimo wearable a marchio Amazfit senza spendere un capitale; mettilo subito nel carrello e ricorda di inserire il codice coupon “NOVEDAYS” in fase di acquisto per ricevere lo sconto immediato di 16,80€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.