Appena 7€ per pulire tutti i tuoi auricolari Bluetooth (promo LAMPO)

Un gadget spettacolare questo in promozione lampo su Amazon, vale proprio la pena di prenderlo in considerazione perché in un modo o nell'altro, gli auricolari Bluetooth si sporcano. Se fino ad ora hai sempre utilizzato stuzzicadenti e altri mezzi per pulirli, portati avanti.

Completa l'acquisto al volo per risparmiare qualcosa e pagare appena 7€ e qualche centesimo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Auricolari Bluetooth che tornano puliti e nuovi: ecco con cosa

Per pulire gli auricolari Bluetooth non hai bisogno di trovare metodi arcani e pericolosi. Infatti con questo gadget hai tutto ciò che ti serve a portata di mano. Oltre ad essere piccolo e assolutamente portatile, da tenere in borsa o nello zaino è un attimo.

E’ costituito da tre parti differenti. In modo particolare c’è:

una punta gommata con cui pulire per bene e il case. Grazie alla sua circonferenza ridotta puoi addentrarti anche negli spazi più interni come, ad esempio, nel caso della custodia degli AirPods

uno spazzolino con setole fitte per poter pulire le zone più ampie in una sola mossa

una punta in metallo grazie alla quale puoi rimuovere eventuali incrostazioni di cerume in totale sicurezza.

Insomma, come vedi hai a disposizione tutto ciò che ti serve.

I tuoi auricolari ringrazieranno.

