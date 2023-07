Appena 75€ su Amazon per Motorola Moto e13: ecco il BEST BUY assoluto

L’offerta Amazon di oggi sul budget phone Motorola Moto e13 è assolutamente imperdibile. Con uno sconto impressionante del 42%, il device del colosso hi-tech crolla ad appena 75€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Nonostante il prezzo super conveniente ed economico Motorola Moto e13 è perfetto per un uso quotidiano: è ideale per le telefonate, per navigare in rete, chattare con gli amici sui social, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Prezzo da mercato su Amazon per Motorola Moto e13: offerta eclatante

Con una spesa minima di appena 75€ hai a portata di mano un telefono con un bel display da 6.5 pollici a risoluzione HD+, un sistema audio sorprendente con speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos e una mega batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Sul retro, inoltre, trova posto una fotocamera principale da 13 MP ottimizzata per garantirti buoni risultati in termini di foto e video.

A un prezzo evidentemente imbattibile hai a portata di mano un telefono ideale per l’utilizzo quotidiano; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

