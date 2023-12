APPENA 63€ su eBay per lo smartwatch Xiaomi dei TUOI SOGNI (-25%)

A pochissimi giorni di distanza da Natale hai la possibilità di fare tuo un wearable di cui non ti pentirai mai: Xiaomi Smart Band 7 Pro, infatti, è al centro di una interessante offerta di eBay che non dovresti farti scappare.

Sfruttando lo sconto immediato del 25%, infatti, il wearable del colosso cinese può essere finalmente tuo spendendo la cifra ridicola di appena 63€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Il wearable Xiaomi Smart Band 7 Pro è in caduta libera su eBay con il 25% di sconto immediato

Xiaomi Smart Band 7 Pro ha tutto ciò di cui hai bisogno in un wearable di qualità: è realizzata con materiali di buon livello, monta un bellissimo pannello AMOLED a colori da 1.64 pollici, è impermeabile fino a 50 metri di profondità, monta un modulo GPS indipendente e integra numerosi sensori specializzati nel tracking dell’attività fisica e della salute.

Entrando nel dettaglio, il wearable a marchio Xiaomi integra un sensore HR pensato per registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue; inoltre, con le sue 110 modalità sportive supportate, si presenta come uno tra i migliori fitness tracker disponibili sul mercato.

Con queste premesse non ti resta altro che acquistare subito la smartband premium di Xiaomi in offerta su eBay a un prezzo davvero conveniente; mettila subito nel carrello e preparati per riceverla a casa in appena 3 giorni con tanto di consegna completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.