Appena 59€ per le cuffie OPPO Enco Air3: sound WOW e molto altro

Inutile spendere svariate centinaia di euro per un paio di cuffie true wireless quando, sfruttando questa offerta di Amazon, puoi acquistare le ottime OPPO Enco Air3 a un prezzo davvero conveniente. Ad appena 59€, infatti, con tanto di consegna rapida e completamente gratuita, puoi stringere tra le mani un set di cuffie wireless in grado di soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Leggerissime, ergonomiche e con una mega batteria che ti accompagna per tutto il giorno (fino a 25 ore di autonomia, per la precisione), le cuffie del colosso cinese monta un modulo Bluetooth 5.3 per la trasmissione di brani audio ad altissima risoluzione.

Sound epico e prezzo mini: le cuffie OPPO Enco Air3 crollano su Amazon

Come se non bastasse le cuffie sono anche perfettamente compatibili con i dispositivi iOS e Android, sono realizzate con materiali impermeabili (certificazione IP54) e supportano anche i controlli touch. In aggiunta, alla stregua delle cuffie premium di brand super popolari, anche le cuffie OPPO Enco Air3 dispongono della tecnologia di cancellazione del rumore per ascoltare i tuoi brani preferiti senza interferenze esterne.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello le cuffie true wireless di OPPO fintanto che puoi acquistarle su Amazon a un prezzo così conveniente; le ricevi direttamente a casa in appena 1 giorno e senza spendere 1 solo euro di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.