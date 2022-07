Appena 39€ per l'ottima Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC: affare unico

Se c’è una smartband economica che andrebbe acquistata a occhi chiusi, questa è la Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC. Al prezzo di appena 39€ su eBay, rappresenta senza esagerazione l’unico wearable che non è possibile ignorare a questo prezzo.

Se l’acquisti adesso puoi allacciarla al polso e iniziare a sfruttare tutte le funzionalità di cui dispone fin da subito: è ricca di numerose feature che imparerai ad apprezzare per registrare i tuoi parametri vitali, per monitorare gli allenamenti e non solo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC a prezzo folle su eBay: occasione d’oro da non perdere

Dotata di un bel pannello AMOLED ad alta risoluzione con un corpo leggero e comodo da indossare, il wearable di Xiaomi è dotato di un validissimo sensore per il battito cardiaco in grado di registrare anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, la smartband di Xiaomi è una delle pochissime a montare il modulo NFC: tramite esso puoi pagare in modalità contactless con moltissimi istituti bancari italiani, semplicemente avvicinandola a uno dei tanti POS abilitati presenti nel nostro Paese.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottima smartband di Xiaomi fintanto che è in offerta su eBay a un prezzo davvero ridicolo considerando le numerose funzionalità di cui dispone. Acquistala adesso per riceverla a casa in pochissimo tempo ed entrare a far parte dei tanti utenti che la utilizzano quotidianamente per pagare in contactless, monitorare la propria salute, registrare i propri allenamenti e molto altro.

