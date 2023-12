APPENA 36€ su Amazon per le cuffie LOW COST realme Buds Air 3 Neo

Siamo ufficialmente entrati nella settimana dei regali di Natale, pertanto non devi assolutamente farti scappare l’eccellente paio di cuffie true wireless realme Buds Air 3 Neo in offerta su Amazon. Sfruttando lo sconto immediato dell’8%, infatti, le già economicissime cuffie TWS sono adesso in vendita al prezzo regalo di appena 36€ con consegna rapida e gratuita.

Leggerissime, comodissime e con un’autonomia monstre grazie alla tecnologia di ricarica rapida – ti bastano appena 10 minuti di carica per ottenere 120 minuti di playback audio -, le cuffie del colosso cinese hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Le cuffie realme Buds Air 3 Neo crollano di prezzo su Amazon ad appena 36 euro

Il modulo Bluetooth 5.2 integrato ti offre piena compatibilità con i dispositivi mobile iOS e Android per la trasmissione di brani audio ad alta risoluzione anche a lunga distanza, mentre il design con risonanza del suono massimizza il potenziale acustico di ogni brano per offrirti una esperienza di ascolto indimenticabile. Come se non bastasse, è anche presente la tecnologia di cancellazione del rumore ambientale tramite IA (Intelligenza Artificiale) per isolare le voci umane e assicurarti conversazioni telefoniche sempre al top.

Ecco qual è il tuo prossimo regalo di Natale, oggi a un prezzo davvero conveniente su Amazon; metti subito nel carrello le cuffie del colosso cinese e preparati a riceverle direttamente a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime.

