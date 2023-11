APPENA 339€ su eBay per la smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 50"

Con il codice coupon “NOVEDAY” hai a portata di mano la bellissima smart TV Samsung da 50 pollici a un prezzo super conveniente su eBay. Quest’oggi, infatti, sfruttando lo sconto immediato del 14%, la televisione del colosso sudcoreano può essere tua al prezzo shock di appena 339€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

La smart TV a marchio Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista, tra cui: un potentissimo processore Crystal 4K per spingere al massimo ogni sfumatura di colore ad altissima risoluzione, la tecnologia PurColor per una resa cromatica mai vista prima e un eccellente design dal forte sapore premium.

Risparmia subito il 14% su eBay per la smart TV Samsung con pannello 4K da 50 pollici

Ma non finisce qui: a un prezzo molto conveniente puoi sfruttare anche la tecnologia Adaptive Sound per un sound potente e avvolgente, l’accesso alle più importanti piattaforme di streaming del momento e anche giocare ai giochi AAA più popolari di sempre con una resa grafica ineccepibile.

Con eBay hai finalmente a portata di mano la bellissima smart TV del colosso sudcoreano a un prezzo davvero molto conveniente; mettila subito nel carrello per riceverla a casa con la consegna rapida e gratuita, solo se sfrutti il codice coupon “NOVEDAY”.

