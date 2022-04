Appena 28€ per un powerbank da 26800mAh: PREZZONE su Amazon

Dimenticati di tutte le volte in cui il tuo telefono ti ha abbandonato nel bel mezzo della giornata perché senza più batteria: questo incredibile powerbank da 26800 mAh è in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi farti assolutamente scappare.

Ad appena 28€, infatti, il powerbank rappresenta la tua occasione d'oro per acquistare un accessorio sottile, leggero e soprattutto potente.

Powerbank da 26800 mAh in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo (appena 28€)

Con uno spessore di 14 mm il powerbank dispone di ben 4 porte di uscita per ricaricare contemporaneamente tutti i device di cui hai bisogno. Dati alla mano, il powerbank può facilmente garantirti almeno 8 ricariche del tuo iPhone e può anche fungere da batteria di riserva per alcuni modelli di notebook Apple.

Non farti ingannare dal prezzo molto economico: il device dispone di un gran numero di tecnologie e sensori in grado di prevenire fenomeni di sovratensione, sovraccarico o sviluppo di alte temperature. Inoltre, sul lato sono anche presenti 4 indicatori LED che ti forniscono una chiara visione di quanta carica è ancora a tua disposizione.

Cosa stai aspettando? Metti subito il powerbank nel carrello di Amazon per riceverlo in appena 1 giorno senza costi di spedizione: sarà il tuo accessorio preferito soprattutto adesso che è arrivata la bella stagione. Passa tante giornate all'aria aperta con gli amici senza più temere di restare senza carica sul cellulare.

Ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 20%” per acquistarlo a un prezzo ancora più vantaggioso.