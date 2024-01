Appena 18€ per questi auricolari wireless invisibili dal suono WOW

Vuoi delle cuffiette Bluetooth comode e con un ottimo audio spendendo pochissimo? Allora non perdere questa offerta che ti sto segnalando. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questi auricolari wireless a soli 18,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Con queste cuffiette senza fili potrai ascoltare la musica senza disturbi e fare chiamate perfette in qualsiasi ambiente. Hanno un design innovativo che risulta comodo e molto discreto. La connessione è stabile e la batteria bella grande. A questa cifra sono da prendere senza pensarci un secondo di più.

Auricolari wireless a prezzo ridicolo, da prendere ora

Inutile girarci intorno, il prezzo è proprio basso. Ma non è solo questo a renderle un ottimo acquisto. Come dicevamo godono di un design molto discreto, appena le metti alle orecchie quasi spariscono. E garantiscono allo stesso tempo il massimo del comfort e un isolamento perfetto dal rumore circostante.

La tecnologia Bluetooth ti permette di associarle velocemente a qualsiasi dispositivo e mantengono una connessione affidabile fino a 33 metri di distanza. La custodia ha una mega batteria da 380 mAh che garantisce un’autonomia di ben 20 ore di ascolto e 4 ore con ogni ricarica. Inoltre hanno dei pratici comandi touch per rispondere alle chiamate e regolare il volume.

Oggi puoi fare un colpaccio ma devi fare in fretta perché l’offerta scadrà a breve. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless a soli 18,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.