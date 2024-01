APPENA 179€ su Amazon per realme 10: cam 50MP e display a 90Hz

Il weekend si affaccia con una offerta strepitosa su Amazon in ambito mobile: il popolarissimo smartphone Android di fascia media realme 10 può essere tuo spendendo una cifra assolutamente ridicola. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 10%, il device del colosso cinese è pronto per soddisfare tutte le tue personali esigenze sborsando la modica cifra di appena 179€.

Bello, leggero, sottile e con un rapporto qualità/prezzo che non ha eguali in ambito mobile, realme 10 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

L’eccellente mediogamma realme 10 è in sconto su Amazon a un prezzo ridicolo

Innanzitutto, il display: parliamo di un pannello Super AMOLED super smooth a 90Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il pannello batte un buon processore ocra core MediaTek con 8/128 GB di memoria interna. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, il device del colosso cinese si presenta anche come un validissimo camera phone con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione.

Con lo smartphone realme hai risolto tutti i problemi in ambito mobile, e non solo: mettilo subito nel carrello di Amazon per sfruttare immediatamente lo sconto del 10% e per riceverlo a casa in pochissimo senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.