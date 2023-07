Appena 159€ per OPPO A54s, il budget phone TOP del Prime Day Amazon

Tra le numerose occasioni del Prime Day di Amazon in ambito mobile il budget phone OPPO A54s è senza ombra di dubbio una delle più interessanti, se non altro per il prezzo economico a cui puoi acquistarlo. Il telefono di fascia economica di OPPO, infatti, vede un calo del 30% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 159€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Se ti stessi chiedendo cosa può fare per te un telefono così economico, la risposta potrebbe sorprenderti: tanto. Nonostante il costo accessibile, infatti, OPPO A54s punta a soddisfare le esigenze quotidiane senza farti mai pentire della spesa fatta.

Prezzo super conveniente su Amazon per OPPO A54s, la stella del Prime Day

Leggero e sottile come un top di gamma, il telefono di OPPO monta un pannello da 6.52 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera centrale per selfie da condividere subito sui social più popolari. Sotto il cofano una batteria da 5000 mAh è affiancata da un processore octa core, mentre sul retro la fotocamera tripla monta un sensore principale da 50 MP per scatti e video al top.

A un prezzo finale di appena 159€ si può solo rispondere con l’acquisto immediato entro le 23:59 del 12 luglio, giorno in cui questo piccolo gioiellino di OPPO tornerà al suo solito prezzo di vendita. Lo sconto del 30% è la tua occasione ideale per risparmiare 70€ e stringere tra le mani un telefono economico ma con tutte le carte al posto giusto per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

