APPENA 109€ per Amazfit GTR 2, smartwatch COMPLETO e di DESIGN

Il popolarissimo smartwatch economico Amazfit GTR 2 è al centro di una incredibile offerta di Amazon che non puoi assolutamente farti scappare. Sfruttando il coupon in pagina del 15%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 109€ per allacciare al polso un wearable di cui non potrai più fare a meno.

Amazfit GTR 2 è la prova definitiva che non è più necessario spendere un capitale per acquistare uno smartwatch di design e ricco di funzionalità smart.

Amazfit GTR 2 costa davvero una sciocchezza su Amazon: occasione imperdibile

Il wearable, infatti, monta un bellissimo pannello touch a colori abbracciato da una cassa in alluminio con due tasti fisici laterali, integra un modulo GPS indipendente (funziona anche senza smartphone connesso) ed è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità (5 ATM).

Come se non bastasse, lo smartwatch di Amazfit integra Amazon Alexa, supporta più di 90 modalità di allenamento e integra anche un sensore HR super preciso per il tracking della frequenza cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Non farti scappare questa splendida occasione di Amazon per lo smartwatch di Amazfit, prontissimo per essere spedito direttamente a casa tua in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.