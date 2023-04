Apple Watch SE (2022) da 44 mm: sconto FOLLE dell'11% su Amazon

Apple Watch SE (2022) è uno degli smartwatch di Apple più venduti di sempre; parliamo del modello entry level della gamma, un prodotto unico che fa del rapporto qualità-prezzo la sua killer feature. La variante con cassa in alluminio color galassia da 44 mm (con cinturino abbinato) oggi la pagate solo 309,00€ al posto di 349,00€. Il prezzo è da intendersi IVA inclusa e ci sono le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Non dimentichiamo che la consegna è immediata; in pochissimi giorni il wearable arriverà a casa vostra o presso il domicilio da voi designato e sarà possibile anche farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Apple Watch SE (2022): impossibile lasciarselo sfuggire

Siamo onesti: a soli 309,00€ questo è un best buy assoluto. Se avete un iPhone, non potete non avere un Apple Watch. Vi cambierà la vita, fidatevi. Il dispositivo infatti, presenta sensori all’avanguardia e un chip super veloce che lo renderà incredibile in ogni operazione. Monitora il battito cardiaco H24, segnala le eventuali fibrillazioni atriali, consente di effettuare il monitoraggio del sonno ed è un ottimo companion per gli allenamenti sportivi. Non di meno, è un notificatore che vi invierà segnali ad ogni notifica che vi arriverà sullo smartphone e, nel caso delle chiamate, vi permetterà perfino di rispondere grazie alla cassa e al microfono integrati.

Con Amazon avrete diritto poi a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. C’è anche la garanzia di Apple per il primo anno, con supporto tecnico-logistico valido in tutti gli Apple Store del pianeta. Noi vi invitiamo ad effettuare immediatamente l’acquisto per non lasciarvi sfuggire questa fantastica promozione; siate veloci, le scorte potrebbero essere limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.