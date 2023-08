Appassionato di serie TV? Abbonati a Sky e Netflix a soli 19€

Sei un appassionato di film e serie TV? Allora la nuova promozione “Intrattenimento Plus”, che include Sky TV e Netflix, è ciò che fa al caso tuo. A partire da soli 19,90 euro al mese, per diciotto mesi, avrai accesso al meglio delle serie, show e documentari delle due piattaforme. Tutto all’interno di un’unica fattura.

Con Sky e Netflix il meglio dell’intrattenimento

Grazie a questa ottima offerta, potrai risparmiare su entrambi gli abbonamenti. Con Sky TV avrai a tua disposizione show, documentari (natura, storia, mondo animale, attualità, scienza e chi più ne ha più ne metta), news e imperdibili produzioni Sky Original, ma anche un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA.

Con Netflix, invece, potrai accedere a tutti i suoi contenuti e funzionalità. Ti aspettano serie TV, film, documentari e programmi per bambini, sia mantenendo il tuo account che creandone uno nuovo per guardare Netflix e Sky Q su tutti i tuoi dispositivi.

Ma quanto costa Intrattenimento Plus? I prezzi partono da soli 19,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 30 euro) se scegli il piano Netflix Base con visione in HD 720p su uno schermo alla volta. La spesa aumenta a 23,90 euro se opti per il piano Netflix Standard (HD 1080p su due schermi in contemporanea) oppure a 27,90 euro se scegli il piano Premium (4K+HDR su quattro schermi).

Scegli il meglio dell’intrattenimento Sky TV e Netflix e uniscilo all’interno di un’unica fattura grazie a Intrattenimento Plus: abbonati subito online e il prezzo sarà bloccato per ben 18 mesi. La promozione è disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

