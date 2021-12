Le migliori applicazioni del 2021 sull'App Store: ecco quali sono

Puntuale come un orologio svizzero, in queste ore Apple ha pubblicato la classifica delle migliori app del 2021 sull'App Store. Nella giornata in cui viene aperto per la prima volta il nuovo Apple Store di Berlino, il colosso di Cupertino ha voluto elogiare l'incredibile lavoro dei programmatori piccoli e grandi che ogni giorno intrattengono miliardi di persone sulle piattaforme Apple.

Ecco i vincitori del premio per il 2021

Entrando nel dettaglio, ecco quali sono le migliori app del 2021 sull'App Store:

Applicazioni iPhone: Toca Life World, di Toca Boca iPad: LumaFusion, di LumaTouch Mac: Craft, di Luki Labs Limited Apple TV: DAZN, di DAZN Group Apple Watch: Carrot Weather, di Grailr

Giochi iPhone: League of Legends: Wild Rift, di Riot Games iPad: MARVEL Future Revolution, di Netmarble Corporation Mac: Myst, di Cyan Apple TV: Space Marshals 3, di Pixelbite Apple Arcade: Fantasian, di Mistwalker



In aggiunta ai vincitori di quest'anno, Apple ha anche menzionato le applicazioni trend del 2021. “Quest'anno i vincitori hanno riunito le persone in modi significativi, soddisfacendo al contempo le esigenze sociali, personali e professionali degli utenti in tutto il mondo“, sottolinea l'azienda in una nota.

Le app trand di quest'anno sono:

Among Us!

Bumble

Canva

EatOrka

Peanut

“Gli sviluppatori che hanno vinto gli App Store Award nel 2021 hanno sfruttato la propria spinta e visione per offrire le migliori app e i migliori giochi dell'anno, stimolando la creatività e la passione di milioni di utenti in tutto il mondo“, dichiara Tim Cook, CEO di Apple. “Da programmatori indipendenti autodidatti a leader ispiratori che creano business globali, questi straordinari sviluppatori hanno innovato con la tecnologia Apple, e molti hanno contribuito a promuovere il profondo senso di unione di cui avevamo bisogno quest'anno.”

Gli sviluppatori vincitrici di quest'anno riceveranno un premio fisico che raffigura l'iconica icona dell'App Store di Apple realizzata con il 100% di alluminio riciclato, con tanto di serigrafia con il nome del vincitore sul retro.