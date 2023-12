App Store: le migliori applicazioni e i migliori giochi del 2023 da scaricare SUBITO

In queste ore Apple ha appena comunicato quali sono state le applicazioni le app e i giochi più scaricati all’interno dell’App Store in questo 2023. Sappiate che alcune app potrebbero non essere disponibili da noi (le classifiche sono a livello globale) ma è interessante notare come ci siano dei software “ricorrenti”.

App Store: ecco le classifiche complete

Queste le migliori app gratis per iPhone:

Temu;

CapCut – Video Editor;

Max: Stream HBO, TV, & Movies;

Threads ;

; TikTok;

Instagram;

Google;

YouTube;

WhatsApp Messenger;

Gmail.

Queste le migliori app a pagamento per iPhone

Shadowrocket;

HotSchedules;

Procreate Pocket;

The Wonder Weeks;

75 Hard;

AutoSleep Track Sleep on Watch;

Goblin Tools;

TonalEnergy Tuner & Metronome;

SkyView;

AnkiMobile Flashcards.

Queste i migliori giochi gratuiti per iPhone

MONOPOLY GO!;

Roblox;

Royal Match;

Subway Surfers;

Gardenscapes;

Call of Duty: Mobile;

Block Blast!;

Makeover Studio: Makeup Games;

Parking Jam 3D;

Survivor!.io.

Questi i migliori giochi a pagamento per iPhone:

Minecraft;

Heads Up!;

Geometry Dash;

Bloons TD 6;

MONOPOLY;

Papa’s Freezeria To Go!;

Plague Inc.;

Red’s First Flight;

Five Nights at Freddy’s;

Grand Theft Auto: San Andreas.

Queste le migliori app gratuite per iPad:

Max: Stream HBO, TV, & Movies;

YouTube;

Netflix;

Google Chrome;

Disney+;

Goodnotes 6;

TikTok;

Amazon Prime Video;

Temu;

Peacock TV: Stream TV & Movies.

Queste invece, le migliori app a pagamento per iPad:

Procreate;

Shadowrocket;

Nomad Sculpt;

forScore;

Toca Life: Hospital;

Bluebeam Revu for iPad;

Teach Your Monster to Read;

AnkiMobile Flashcards;

Endless Paper;

ToonSquid.

Questi i migliori giochi gratuiti per iPad:

Roblox;

Magic Tiles 3: Piano Game;

Subway Surfers;

Royal Match;

Among Us!;

Duet Cats: Cute Cat Games;

Stumble Guys;

MONOPOLY GO!;

Bridge Race;

Gardenscapes.

I migliori giochi a pagamento per iPad:

Minecraft;

Geometry Dash;

Bloons TD 6;

Stardew Valley;

MONOPOLY;

Five Nights at Freddy’s;

Red’s First Flight;

Poppy Playtime Chapter 1;

Plague Inc.;

Garten of Banban 2.

Infine, citiamo i giochi più giocati su Apple Arcade:

NBA 2K23 Arcade Edition;

Cooking Mama: Cuisine!;

Bloons TD 6+;

Angry Birds Reloaded;

ìSneaky Sasquatch;

Warped Kart Racers;

Hello Kitty Island Adventure;

Snake.io+;

Fruit Ninja Classic+;

Solitaire by MobilityWare+.

Nelle notizie correlate, se cercate un nuovo melafonino, vi consigliamo l’ottimo iPhone 15 da 128 GB a soli 839,00€ su Amazon, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.