Apple Pencil di seconda generazione al prezzo più basso del web (solo 96€)

Oggi vogliamo parlarvi di un accessorio per iPad di Apple semplicemente unico; ci riferiamo alla Apple Pencil di seconda generazione che, grazie alle offerte folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, in occasione del Black Friday, si porterà casa al prezzo speciale di soli 96,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di un costo irrisorio per un gadget fantastico, che espanderà le potenzialità del vostro tablet. È compatibile con tantissimi modelli, è innovativa, viene venduta e spedita da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non finisce qui. Si può godere del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e ci sono due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica designata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire questo prodotto.

Apple Pencil di seconda generazione: un best buy senza paragoni

Apple Pencil di seconda generazione è leggera e ben bilanciata e offre una presa confortevole che consente di esprimere la vostra creatività in modo naturale e intuitivo. Il connettore magnetico sul lato permette di agganciarla magneticamente al lato del vostro tablet, così la avrete sempre a portata di mano.

Una delle caratteristiche distintive del suddetto gadget è la sua incredibile precisione e sensibilità al tocco. Con una punta sottile, è possibile tracciare linee sottili o creare dettagli fini con una facilità straordinaria. È in grado di fornire un’esperienza di scrittura e disegno che si avvicina drasticamente a quella che si avrebbe con carta e penna. Ci sono poi tante features molto pratiche: si può toccare due volte il corpo della penna per passare rapidamente tra gli strumenti, mentre il lato piatto della Pencil può essere usato per spaziare tra il pennello e la gomma, il tutto con un gesto semplicissimo. Si ricarica rapidamente sempre mai dover passare da una presa di corrente e l’autonomia è comunque molto buona. Apple Pencil di seconda generazione solo 96,00€ al posto di 149,00€, non lasciatevela sfuggire a questa cifra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.