Apple Pencil di prima generazione: non può mancare se hai un iPad

Se sei un appassionato di design, se ami annotare i tuoi pensieri o i tuoi appunti, o semplicemente desideri sfruttare al massimo le potenzialità del tuo iPad, la Apple Pencil di prima generazione potrebbe essere l’accessorio che cambierà il modo in cui interagisci con il tuo device. Con un prezzo allettante di soli 109,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi lasciartelo sfuggire. Corri a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili. In confezione troverai anche l’adattatore con USB Type-C per la ricarica del gadget al tuo daily driver.

Apple Pencil di prima generazione: ecco perché comprarla

La Apple Pencil di prima generazione è stata progettata per offrire un’esperienza di scrittura e disegno estremamente precisa e naturale. Grazie alla sua sensibilità al tocco, è in grado di rilevare la pressione e l’inclinazione, così potrai creare linee sottili e spesse con una facilità sorprendente. Va benissimo per lavorare su schizzi dettagliati, per fare annotazioni su progetti artistici complessi, ma anche per molto altro ancora. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, ma è particolarmente indicata se possiedi un modello di nona o decima generazione. Ad ogni modo, sappi che si integrerà perfettamente al tuo ecosistema.

Dimentica le preoccupazioni relative alle batterie usa e getta. Presenta una batteria ricaricabile integrata che offre un’autonomia sufficiente per affrontare progetti lunghi senza interruzioni. Collegandola semplicemente al tuo iPad, potrai ricaricare la stessa in modo rapido e pratico, senza bisogno di cavi aggiuntivi. Ci sono poi diverse funzioni intelligenti che rendono l’esperienza di utilizzo ancora più completa. Ad esempio, potrai sfiorare due volte la Pencil per passare rapidamente alla modalità gomma, e grazie alla latenza ridotta avrai sempre una risposta immediata per avere un’esperienza di scrittura e disegno simile a quella che si avrebbe con la carta. Con un prezzo conveniente di 109,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi proprio lasciartela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.