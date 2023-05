AOC Gaming C32G2AE: 31,5 pollici, 165Hz e curvatura 1500R in sconto su Amazon

Il monitor AOC Gaming C32G2AE è pensato per i giocatori più esigenti, grazie al suo display Full HD da 31,5 pollici con curvatura 1500R, tecnologia FlickerFree e Low Blue Light per garantire sessioni di gioco illimitate. Il pannello VA di alta qualità, opaco e curvo, è dotato di cuffie, Vesa 100 x 100, base rimovibile, telaio sottile e altoparlante integrato 2 x 5 Watt.

Oggi Amazon propone il monitor AOC Gaming C32G2AE ad un prezzo decisamente interessante: può essere tuo a soli 246€, con un buon risparmio sul suo normale prezzo di listino. Considerate le specifiche del prodotto, sono decisamente soldi ben investiti.

Il monitor è inoltre dotato di AOC Software G-Menu, che consente di regolare comodamente le immagini tramite il PC, e 6 modalità di gioco preinstallate per giochi FPS, corsa o RTS. La luminosità e il contrasto del monitor sono rispettivamente di 250 cd/m² e 3.000:1, con connettori VGA (analogico), 2 HDMI 1.4 e 1 DisplayPort 1.4. Inoltre, il monitor AOC Gaming C32G2AE offre una garanzia del produttore di 3 anni, con diritti di garanzia legali intatti.

Il monitor è dotato anche di un pannello IPS, con colori realistici e brillanti, e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ideale per godere di un’esperienza di gioco fluida e priva di disturbi. La risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel garantisce immagini brillanti e nitide, mentre una densità di pixel di 157 ppi garantisce una qualità dell’immagine e un’immersione sorprendenti. Infine, la tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor per un’esperienza di gioco fluida, mentre la modalità AOC Low Input Lag massimizza i tempi di risposta per una maggiore reattività. Il monitor AOC Gaming C32G2AE è un’ottima scelta per i giocatori che desiderano un’esperienza di gioco fluida e immersiva e noi ti consigliamo di non perdere l’opportunità di acquistarlo ad un prezzo imbattibile.

