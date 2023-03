Anycubic Photon Mono: stampante in alta risoluzione 4K (coupon sconto)

La tecnologia 3D sta rapidamente evolvendo e sta diventando sempre più accessibile alle masse. Con l’avvento delle stampanti 3D a resina, le possibilità creative sono illimitate e le Anycubic Photon Mono rappresentano un’opzione di alta qualità a un prezzo super accessibile. Con il coupon sconto di 50 euro disponibile su Amazon, è possibile acquistare questa incredibile stampante a soli 229,99 euro, il che la rende estremamente competitiva sul mercato.

Anycubic Photon Mono: non puoi trovare stampante a resina migliore a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti della Anycubic Photon Mono è la sua velocità di stampa ultraveloce. Grazie all’elevata trasmissione della luce del 7%, rispetto al 2% di altre stampanti comuni, l’indurimento della resina avviene più rapidamente, consentendo una velocità di stampa fino a 50 mm/h. Inoltre, il tempo di indurimento dell’esposizione a strato singolo è di soli 1,5 secondi, il che significa che i tempi di stampa sono notevolmente ridotti.

Ma la velocità non è tutto, soprattutto quando si tratta di stampare oggetti complessi o dettagliati. La Anycubic Photon Mono offre anche una precisione di stampa estremamente elevata grazie al suo LCD monocromatico 4K, che fornisce una risoluzione di stampa di 3840 x 2400 e pixel XY di soli 35um. Ciò si traduce in dettagli perfetti e una qualità di stampa superiore.

Inoltre, la Anycubic Photon Mono offre anche funzionalità di sicurezza avanzate. La stampante è dotata di un coperchio superiore resistente ai raggi UV, che protegge gli occhi e la pelle dall’esposizione ai raggi UV durante il processo di stampa. Inoltre, la pellicola antigraffio applicata allo schermo di esposizione evita la penetrazione o la contaminazione di liquidi come la resina e prolunga la vita dello schermo.

Infine, Anycubic Photon Mono offre anche un eccellente servizio post-vendita e garanzia. Lo schermo LCD è garantito per 3 mesi, mentre le altre parti sono garantite per 1 anno. Inoltre, la società offre un supporto tecnico a vita e un servizio clienti 7 * 24 per qualsiasi domanda.

In conclusione, la Anycubic Photon Mono è una stampante 3D a resina di alta qualità con prestazioni sorprendenti. Questo dispositivo rappresenta un’opzione molto allettante per chiunque sia alla ricerca di una stampante 3D di alta qualità a un prezzo accessibile. Un prezzo ancora più accessibile grazie ad un coupon sconto di 50 euro su Amazon, che fa scendere il suo costo a soli 229,99 euro. Questo è un affare da prendere al volo, prima che i coupon a disposizione si esauriscano.

