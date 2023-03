Anycubic Kobra Max: la stampante 3D definitiva, in sconto su Amazon

La Anycubic Kobra Max è una delle stampanti 3D a filamento più vendute al mondo e ora è disponibile con uno sconto del 31% su Amazon. Questa stampante offre una dimensione massima di stampa di 400 x 400 x 450 mm, che è in grado di stampare modelli fino a 72L. Ciò significa che è possibile ottenere un modello 3D più grande stampando una volta, senza la necessità di stampare più volte e assemblare. Questa caratteristica la rende ideale per i progetti di stampa 3D di grandi dimensioni. Non perdere questa occasione e acquistala subito ad un prezzo scontato di soli 549,99 euro, con la possibilità di poterla pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Anycubic Kobra Max: non vorrai altra stampante al di fuori di questa

La soluzione di livellamento automatico Anycubic LeviQ sviluppata dalla stessa Anycubic è un’altra caratteristica che rende la Kobra Max un’ottima scelta per gli appassionati di stampa 3D. Questa soluzione di livellamento automatico può compensare automaticamente le irregolarità della piattaforma e può completare il livellamento e la stampa con un solo tasto. Ciò significa che non ci sono operazioni complicate da effettuare e l’utente può concentrarsi sulla progettazione del modello 3D senza dover preoccuparsi del livellamento manuale della piattaforma.

Il 3D Printer Anycubic Kobra Max è dotato di un asse Z a doppia filettatura che può ridurre efficacemente le vibrazioni, migliorando così la qualità di stampa e il tasso di successo della stampa. Inoltre, la velocità di stampa più elevata può raggiungere i 180 mm/s, mentre la velocità tipica è di 80 mm/s, che è del 167% più veloce delle normali stampanti sul mercato. Ciò significa che la stampa dei modelli 3D sarà veloce ed efficiente.

La piattaforma in vetro al carborundum è un’altra caratteristica importante della Anycubic Kobra Max che migliora l’esperienza di stampa. Questa piattaforma può migliorare l’adesione del modello quando è riscaldata e può separare facilmente il modello quando è raffreddata. Inoltre, il sensore di rilevamento rottura materiale sospende la stampa quando il materiale rimanente è insufficiente e può continuare a stampare dopo aver rifornito il materiale. Questo significa che l’utente non dovrà preoccuparsi di dover interrompere la stampa a causa della mancanza di materiale.

Infine, lo schermo touch 4.3″ LCD è reattivo e i colori sono luminosi, offrendo all’utente un’esperienza di stampa confortevole e fluida. L’utente può controllare facilmente la stampante 3D attraverso questo schermo e personalizzare le impostazioni di stampa in base alle sue esigenze.

In sintesi, la stampante 3D Anycubic Kobra Max è una delle migliori stampanti a filamento disponibili sul mercato. Non perdere questa fantastica promozione su Amazon e acquistala subito ad un prezzo scontato di soli 549,99 euro, prima che le scorte disponibili si esauriscano.

