Anycubic Kobra: la stampante 3D più venduta, ad un prezzo ridicolo

La stampante Anycubic Kobra è attualmente in sconto del 20% su Amazon, più un coupon sconto di 60 euro, che portano il suo prezzo a soli 299,00 euro. Questo è un costo ridicolo per una delle stampanti più vendute sul mercato e dall’ottima qualità costruttiva e di stampa. Inoltre, hai la possibilità di poterla acquistare pagandola in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sul noto e-commerce.

Anycubic Kobra: a questo prezzo le scorte disponibili si esauriranno presto

La soluzione di livellamento automatico LeviQ sviluppata dalla Anycubic esegue una calibrazione precisa e intelligente di 25 punti e può anche compensare automaticamente le irregolarità della piattaforma, eliminando l’ingombrante livellamento manuale. Inoltre, i sensori induttivi sono più affidabili delle loro controparti meccaniche e ottiche, risultando più precisi e coerenti, con una deviazione standard inferiore.

L’estrusore prossimale del 3D printer Anycubic Kobra può fornire più coppia per garantire un’alimentazione accurata ed è compatibile con PLA / ABS / PETG / e materiali flessibili come il TPU. Può ridurre le vibrazioni della trasmissione del filamento e garantire la precisione di stampa.

La piattaforma in acciaio per molle può essere rimossa semplicemente piegandola; la superficie con texture dedicata blocca le parti durante la stampa quando sono calde, dopo il raffreddamento scivolano via senza bisogno di attrezzi dedicati. La piattaforma magnetica in acciaio per molle con uno spessore medio di 0,51 mm può resistere ai lavori di stampa ad alta intensità senza temere la ruggine, riducendo i costi di manutenzione successivi.

La velocità di stampa della stampante Anycubic Kobra può raggiungere 180 mm/s e la velocità tipica è 80 mm/s, che è il 167% più veloce rispetto alle normali stampanti sul mercato. Inoltre, il design modulare consente anche ai principianti di assemblare la stampante 3D Anycubic Kobra in 10 minuti e di iniziare facilmente il viaggio di stampa. Dotato di un touch screen LCD da 4,3 pollici, lo schermo è reattivo e i colori sono luminosi, offrendoti un’esperienza di stampa confortevole e fluida.

La stampante Anycubic Kobra è un’ottima scelta per chi cerca una stampante 3D facile da usare, veloce e di alta qualità. Grazie alla doppia promozione attuale su Amazon, il prezzo di soli 299,00 euro è un’opportunità imperdibile per acquistare una delle migliori stampanti sul mercato. Non perdere questa occasione pazzesca prima che le ultime scorte si esauriscano.

