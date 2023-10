Antivirus, VPN e sistema anti-tracciamento: bastano 4,10 €/mese con AVG

Per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi e accedere a Internet senza tracciamento c’è una nuova soluzione su cui puntare: AVG Ultimate. Il bundle più completo proposto da AVG, azienda di riferimento del settore della sicurezza informatica, prevede l’accesso all’antivirus, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale, oltre che alla AVG Secure VPN, per un accesso a Internet sicuro.

Da notare, inoltre, che AVG Ultimate include anche AVG AntiTrack, il tool che blocca qualsiasi forma di tracciamento (anche quelle applicate dagli inserzionisti tramite banner pubblicitari). Il bunlde proposto da AVG ha un costo di 4,10 euro al mese per un anno di servizio. Tutti i software sono attivabili su un massimo di 10 dispositivi, considerando tutti i principali sistemi operativi. Per attivare AVG Ultimate è possibile accedere al sito ufficiale di AVG:

AVG Ultimate: antivirus, VPN e sistema anti-tracciamento

Con AVG Ultimate è possibile accedere a un bundle di sicurezza avanzata che include:

AVG Internet Security : un sistema di sicurezza avanzata che massimizza la protezione dei propri dispositivi con l’antivirus e altri tool di protezione, sempre attivi e pronti a bloccare le minacce rilevate

: un sistema di sicurezza avanzata che massimizza la protezione dei propri dispositivi con l’antivirus e altri tool di protezione, sempre attivi e pronti a bloccare le minacce rilevate AVG Secure VPN : una VPN illimitata per l’accesso a Internet in sicurezza e privacy, anche quando si utilizza una connessione pubblica

: una VPN illimitata per l’accesso a Internet in sicurezza e privacy, anche quando si utilizza una connessione pubblica AVG TuneUP : il tool elimina i dati inutili e residui del proprio dispositivi per massimizzare le prestazioni

: il tool elimina i dati inutili e residui del proprio dispositivi per massimizzare le prestazioni AVG AntiTrack: il tool blocca il tracciamento delle attività online degli utenti da parte di aziende e inserzionisti che potrebbe monitorare l’attività tramite banner pubblicitari

Con l’offerta in corso, AVG Ultimate costa 4,10 euro al mese per il primo anno (con pagamento in un’unica soluzione). Non ci sono vincoli di rinnovo. Tutti i tool di sicurezza sono attivabili su 10 diversi dispositivi, tra Windows, macOS, Android e iOS.

