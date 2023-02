Antivirus per tutta la famiglia? Ecco la soluzione ideale

Quando si parla di antivirus, al giorno d’oggi, si intende uno strumento in grado di proteggere a 360 gradi chiunque si colleghi alla rete.

In questo contesto rientrano diverse tipologie di persone: si spazia dagli anziani, che hanno poca dimestichezza con la tecnologia, fino ai più giovani. Proprio bambini e ragazzi, risultano una fetta d’utenza potenzialmente a rischio informatico.

L’esuberanza giovanile, un pizzico di disattenzione e, senza gli adeguati strumenti, le loro azioni possono risultare deleterie per un dispositivo elettronico e non solo.

In questo contesto dunque, un antivirus per tutta la famiglia può essere una soluzione perfetta. Una suite di sicurezza come Norton 360 Premium, offre tutto ciò che serve per proteggere gli utenti più esperti così come quelli più giovani.

Un antivirus per tutta la famiglia: parental control, gestione per l’apprendimento da remoto e tanto altro

Norton 360 Premium va ben oltre il classico antivirus, fornendo una serie di utility avanzate, utili per i diversi tipi d’utenza.

Il sistema di parental control, proprio in ottica minorenni, rappresenta una soluzione quasi obbligata visto i pericoli del Web contemporanea. Non da meno è il sistema di gestione dell’apprendimento da remoto, ideale per mantenere alta l’attenzione dello studente nonostante le tante possibili distrazioni della rete.

La suite, ovviamente, non si limita a strumenti utili per i ragazzi. La VPN, ideale in ottica privacy e anonimato, può essere utile per chiunque. Allo stesso modo, il gestore di password, è un’utility fondamentale a prescindere da chi ne usufruisca.

Sempre in ottica privacy, il sistema di protezione della webcam è ideale per prevenire intromissioni da parte di hacker e simili, fenomeno noto come camfecting.

Tutto ciò che è offerto da Norton 360 Premium è ancora più interessante in virtù dell’attuale promozione che interessa questa suite.

Grazie al 45% di sconto è infatti possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo solo 59,99 euro, risparmiando di fatto 50 euro rispetto al prezzo di listino.

