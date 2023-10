Antivirus e VPN: un unico abbonamento da 4 €/mese con Avira

Per accedere a Internet in sicurezza c’è ora il servizio giusto: Avira Prime è l’abbonamento che consente l’accesso all’antivirus, con protezione in tempo reale dalle minacce del web, e la VPN illimitata, con possibilità di navigare in modo protetto e senza tracciamenti.

La proposta di Avira prevede un costo di 4 euro al mese, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo standard di 7 euro al mese. In più, per tutti i nuovi utenti, ci sono oltre 30 strumenti di ottimizzazione premium, pensati per migliorare il funzionamento dei propri dispositivi senza compromessi sulla sicurezza. Tutti i servizi di protezione sono utilizzabili su 5 dispositivi (tra Windows, Mac, Android e iOS).

L’offerta dedicata ad Avira Prime è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Avira, tramite il link qui di sotto. C’è anche una garanzia di rimborso integrale, disponibile per i primi 60 giorni dall’attivazione dell’offerta.

Avira Prime: antivirus e VPN per la massima sicurezza

Scegliere Avira Prime è la soluzione giusta per proteggere i propri dispositivi: antivirus e VPN garantiscono una copertura completa, con la protezione dal software malevolo e dal tracciamento della propria attività online. Si tratta, quindi, di un servizio completo e ideale per un accesso sicuro a Internet.

Con l’offerta in corso, inoltre, Avira Prime conviene sempre di più. Il servizio costa 4 euro al mese per un anno, con fatturazione anticipata. Lo sconto è netto rispetto al costo standard (pari a 7 euro al mese) e in più ci sono 60 giorni di garanzia di rimborso oltre che l’assenza totale di vincoli di permanenza.

Attivando Avira Prime è possibile utilizzare antivirus e VPN su 5 dispositivi, considerando tutti i principali sistemi operativi (Windows, Mac, Android e iOS). Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto e completare la procedura di attivazione online.

