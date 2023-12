Antivirus e VPN in un'unica offerta: con Norton il risparmio è garantito (-66%)

La soluzione migliore per proteggere i propri dispositivi e, nello stesso tempo, navigare in sicurezza e nel rispetto della propria privacy, aggirando anche le censure online, è rappresentata dai bundle che uniscono antivirus e VPN.

La soluzione proposta da Norton, con il piano in abbonamento Norton 360 Deluxe, è, quindi, l’opzione giusta per massimizzare la sicurezza, sia dei propri dati che dei propri dispositivi. In questo momento, infatti, l’abbonamento annuale è scontato del 66%, con un costo ridotto a 34,99 euro.

Da notare che c’è anche l’abbonamento biennale che costa 79,99 euro, con un risparmio del 61% rispetto al prezzo standard. Antivirus e VPN proposte da Norton sono utilizzabili su 5 dispositivi tra smartphone, tablet e computer. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale Norton. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Antivirus e VPN in unica offerta con Norton

Norton 360 Deluxe include l’antivirus per il riconoscimento e il blocco in tempo reale contro il software malevolo. In più, il servizio aggiunge la Secure VPN, il servizio VPN senza limiti di Norton che consente anche di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese. Per gli utenti che attivano il bundle, inoltre, c’è il Password Manager ed è anche possibile sfruttare 50 GB in cloud per il backup dei propri dati.

L’offerta di Norton è doppia. È possibile scegliere il piano annuale oppure quello biennale:

12 mesi costano 34,99 euro

costano 24 mesi costano 79,99 euro

In entrambi i casi, è possibile estendere la protezione a cinque dispositivi, andando a utilizzare i software su smartphone e tablet, sia Android che Apple, oltre che su computer, con sistema operativo Windows oppure macOS. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

