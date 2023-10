Antivirus e VPN illimitata con una di 4,10 €/mese: è possibile con AVG

AVG Ultimate è il bundle giusto per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi. Il servizio proposto da AVG, infatti, unisce l’antivirus in tempo reale, in grado di bloccare virus e malware e di garantire una protezione contro i ransomware, alla VPN illimitata, AVG Secure VPN, per una connessione privata e sicura.

A completare i vantaggi dell’offerta di AVG ci sono vari strumenti aggiuntivi pensati per offrire ulteriori livelli di sicurezza. Per tutti i nuovi utenti, AVG Ultimate è ora scontato del 60%. Il prezzo è ridotto a 4,10 euro al mese con possibilità di attivare i servizi di sicurezza su ben 10 dispositivi (Windows, macOS, Android e iPhone).

L’offerta è disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di AVG qui di sotto.

Antivirus e VPN: un’unica offerta a un ottimo prezzo con AVG

Per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi è sufficiente affidarsi ai software giusti, in grado di offrire un livello di protezione aggiuntivo contro le minacce del web. Scegliendo AVG Ultimate è possibile accedere a un bundle completo che include:

l’ antivirus che blocca le minacce informatiche in tempo reale (virus, malware, ransomware)

che blocca le minacce informatiche in tempo reale (virus, malware, ransomware) il sistema per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi

il tool per bloccare i siti web contraffatti e non sicuri

contraffatti e non sicuri il sistema di protezione contro il phishing

il servizio AVG Secure VPN per l’accesso a Internet tramite una VPN sicura

per l’accesso a Internet tramite una VPN sicura il sistema AVG AntiTrack che impedisce il tracciamento dell’attività online tramite banner pubblicitari

AVG Ultimatela soluzione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi. Con la promozione in corso, infatti, l’abbonamento costa appena 4,10 euro al mese (per una spesa complessiva di 49,20 euro da versare in un’unica soluzione) con uno sconto del 60%. Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di AVG, sfruttando il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.