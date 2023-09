Antivirus e VPN a prezzo scontato con McAfee (-85€)

Massimizzare la protezione online è ora più semplice: con le soluzioni proposte da McAfee, infatti, è possibile accedere a tanti strumenti di sicurezza con un prezzo contenuto. Il bundle promozionale a cui fare riferimento è McAfee+ Premium.

Si tratta di una soluzione che include l’antivirus pluripremiato di McAfee, con possibilità di rilevare e bloccare il software malevolo in automatico e senza bisogno di avviare una scansione del proprio dispositivo. C’è poi la VPN illimitata, per proteggere i dati della propria connessione e non solo il dispositivo.

Il pacchetto “all in one” di McAfee costa 44,95 euro per un anno (anziché 129,95 euro, con un risparmio di 85 euro). La promozione permette l’utilizzo dei software su tutti i propri dispositivi (sono supportati i sistemi operativo Windows, macOS, Android, iOS e ChromeOS).

Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di McAfee.

McAfee+ Premium: sicurezza al top con antivirus e VPN

La proposta di McAfee è la soluzione del momento per massimizzare la sicurezza informatica, proteggendo sia i propri dispositivi che la connessione a Internet. Con McAfee è possibile accedere all’antivirus che garantisce una protezione in tempo reale per tutti i propri dispositivi.

C’è poi la VPN che consente di proteggere i dati della connessione, con la crittografia, garantendo anche la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, per aggirare eventuali blocchi e censure applicate alla navigazione.

I software di McAfee sono utilizzabili su:

Windows

macOS

Android

iOS

ChromeOS

Il costo è di 44,95 euro per un anno. La promozione è disponibile direttamente tramite attivazione online. Non ci sono vincoli di rinnovo alla fine del periodo di prezzo scontato. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto che vi porterà direttamente sul sito di McAfee.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.