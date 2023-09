L'Antivirus diverso da tutti gli altri oggi lo attivi a soli 24€ l'anno

IObit Malware Fighter 5 Pro è l’Antivirus differtente da tutti gli altri che offre funzionalità premium a un prezzo stracciato. Attivalo ora in offerta a soli 24,39 euro l’anno! Si tratta di una promozione limitata che garantisce estrema sicurezza ai tuoi dispositivi. Infatti, oggi è impensabile immaginare di navigare online rimanendo indenni da attacchi malevoli senza una adeguata protezione.

Per questo c’è IObit Malware Fighter 5 Pro. Un sistema perfetto per il tuo computer, in grado di proteggerti senza appesantirlo. Acquistandolo hai anche inclusa una prova gratuita di 35 giorni. Niente male vero? Ma cosa ha di speciale questa soluzione rispetto alle altre? Prima di tutto che non previene solo dagli attacchi, ma se hai subito in precedenza una violazione è in grado di rimuovere malware, virus e ransomware dal tuo device.

Antivirus IObit Malware Fighter 5 Pro: la soluzione definitiva contro qualsiasi minaccia

Con l’Antivirus IObit Malware Fighter 5 Pro ottieni una soluzione definitiva contro qualsiasi minaccia online e offline. Grazie ai suoi sistemi avanzati e a un pool di esperti in cybersecurity, è fino al 130% più veloce nel rilevare e rimuovere malware, virus, spyware, ransomware e tanto altro ancora. Inoltre, è super potente nel prevenire qualsiasi attacco anche quando vengono messe in campo dai cybercriminali varianti pericolose e di ultima generazione.

Dotato di un sistema di pulizia automatica delle tracce lasciate durante la navigazione, mette al sicuro la tua privacy con un anti-tracker innovativo e sempre attivo quando sei connesso alla rete. Infine, integra anche una protezione potente per la tua fotocamera così da evitare accessi non autorizzati. Una sicurezza in più, che non guasta, contro app indiscrete e individui curiosi del web. Perciò non perderti questa occasione finché sei in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.