Antivirus e assistenza: quale servizio scegliere?

In fase di scelta di un antivirus, l’assistenza è spesso un aspetto molto sottovalutato.

Che si tratti di problemi tecnici al software o di situazioni complicate lato sicurezza, poter contare su un supporto all’altezza può risultare fondamentale. Basti pensare ai danni che può provocare, soprattutto in un ambiente aziendale, un antivirus che smette di funzionare: uno scenario che ben pochi imprenditori vorrebbero mai affrontare.

Tra i tanti antivirus che offrono una forma di supporto, McAfee Total Protection offre una delle migliori soluzioni possibili.

Questo marchio, ben noto nell’ambito della sicurezza digitale, propone un team di esperti di sicurezza online. Si tratta di una squadra formata e motivata, pronta a offrire assistenza tecnica tempestiva in caso di problemi.

Come è facile intuire però, i pregi di McAfee Total Protection non si limitano al supporto di prim’ordine.

Antivirus e assistenza? McAfee Total Protection è in grado di offrire questo ed altro

L’antivirus di cui stiamo parlando è un prodotto pluripremiato, capace di scansionare e rilevare la pressoché totalità di minacce presenti nel Web.

Stiamo parlando di uno strumento con prestazioni ottimizzate che, a dispetto del suo funzionamento, non va ad impattare negativamente sulle prestazioni del dispositivo in uso.

A questo poi, vanno aggiunte utility che elevano McAfee Total Protection a una vera e propria suite di sicurezza. Per esempio, merita una citazione la VPN integrata, ideale in ottica tutela della privacy.

Un altro tool di grande valore, incluso nel bundle, è il gestore delle password. Questo agisce generando e proteggendo parole chiave, rendendo pressoché impossibile per hacker e figure simili l’accesso alle stesse.

Una serie di vantaggi che vengono offerti su diverse piattaforme: dai computer Windows ai sistemi macOS, dagli smartphone Android fino agli iPhone.

E il costo? McAfee Total Protection è attualmente disponibile in promozione. Ciò significa che, per proteggere fino a 5 dispositivi in contemporanea, è necessario spendere solo 44,95 euro invece dei 109,95 di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.